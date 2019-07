विग रिफंड न दिलवाने पर रूक सकती है लखनऊ डीएम की सैलरी

लखनऊ. उपभोक्ता से पैसे की रिकवरी न करने पर उपभोक्ता फोरम ने लखनऊ के डीएम कौशलराज शर्मा ( lucknow dm Kaushal Raj Sharma) की सैलरी कोरने का आदेश दिया है। यह मामला 2010 का है। मामले में यूपी के कोषाध्यक्ष और राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर फोरम के आदेश पर अमल करने को कहा गया है।अदालत की ओर से ट्रेजरी अफसर को निर्देश दिए गए हैं कि डीएम कौशराज शर्मा की तनख्वाह रोकी जाए। दरअसल, उपभोक्ता फोरम ने 2010 में एक फैसला दिया था। इस फैसले को कौशलराज शर्मा लागू करने में नाकाम रहे। इसके बाद फोरम ने यह कार्रवाई करने की बात कही है।

Rajshri Shukla, Lucknow Consumer Forum: In 2010, a man had won a case&as per order,money was to be refunded to him by a wig company.We wrote multiple times to the DM to ensure the order is followed but it wasn't done.We had to do this so that the DM&dist admn takes action.(18.07) pic.twitter.com/I7bQ8vJxhW