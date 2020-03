घर जाने के लिए भटक रहे लोगों को यूपी सरकार ने दी राहत, घर पहुंचाएंगी 100 बसें

लखनऊ. लॉकडाउन की स्थिति में दूसरे शहरों में फंसे होने के कारण घर न जा पाने वाले लोगों को यूपी सरकार ने राहत दी है। यूपी के कई शहरों से बस सेवा शुरू की गई है, जिसमें लखनऊ का चारबाग भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार देर रात नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ आदि इलाकों में 1000 से ज्यादा बस सुविधा शुरू कराई है, ताकि फंसे हुए यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। सीएम योगी ने तत्काल परिवहन विभाग के अधिकारी, ड्राइवर और कंडक्टरों को ड्यूटी पर बुलाने का निर्देश दिया है। बलिया, बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, गोंडा, इटावा, बहराइच, श्रावस्ती ऐसे कई जिलों की बसें शुरू की गई हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने उन लोगों के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जो साधन न होने के कारण पैदल ही अपने घर की ओर पलायन करने को मजबूर हैं।

Arrangement of 1000 buses have been done to take the migrant workers to their respective hometowns amid #CoronavirusLockdown. Transportation Officers, bus drivers and conductors were called by the CM last night to make all the arrangements: Government of Uttar Pradesh pic.twitter.com/Vr2Dnkw6ID