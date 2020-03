कोरोना वायरस : लखनऊ डीएम ने इन चीजों की बिक्री पर लगाई रोक, मदद के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

लखनऊ. कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश अलर्ट है। लोग दहशत में और सरकार मुस्तैद है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अंडर कंट्रोल है। 820 बेड आईसोलेशन के लिए तैयार हैं, वहीं 7 मेडिकल कॉलेज भी तैयार कर दिए गए हैं। यूपी में अब तक 10 लाख ट्रैवेलर्स को चेक किया जा चुका है। 175 लोगों के सैंपल में से 157 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। मतलब 157 लोगों में कोई भी इंफेक्शन नहीं पाया गया। बहरहाल सरकार अलर्ट है। लखनऊ जिला प्रशासन ने राजधानी में खुले में मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एयरपोर्ट समेत अस्पतालों में स्कैनिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 0522-2622080 और मोबाइल नंबर 7839700132 से तत्काल मदद मिलेगी।

UP Health Minister Jai Pratap Singh: The rise in prices of masks should be attributed to the increase in their demand due to prevailing situation. There is no need to wear any type of masks. #Coronavirus https://t.co/oV4IBCI2sN