UP में Corona की दूसरी Vaccine लेने वालों को भी पालन करना होगा प्रोटोकाल, Help Line नंबर जारी

Corona in Uttar Pradesh में कल एक दिन में कुल 1,86,697 सैम्पल की जांच की गयी। कोरोना संक्रमण के 11,159 नये मामले आये हैं। अब तक कुल 9,81,13,556 सैम्पल की जांच की गयी। यूपी के सभी जनपदों से आरटीपीसीआर के लिए 79,830 सैम्पल भेजे गये। विगत 24 घण्टों में 10,836 तथा अब तक 18,40,842 लोग कोविड-19 से ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना के कुल 93,924 एक्टिव मामले है, जिनमे 91,519 लोग होम आइसोलेशन में हैं। कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,86,697 सैम्पल की जांच की गयी। कोरोना संक्रमण के 11,159 नये मामले आये हैं। प्रदेश में अब तक कुल 9,81,13,556 सैम्पल की जांच की गयी हैं। कल विभिन्न जनपदों से आरटीपीसीआर के लिए 79,830 सैम्पल भेजे गये है। उन्होंने बताया कि विगत 24 घण्टों में 10,836 तथा अब तक 18,40,842 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 93,924 एक्टिव मामले है, जिनमे 91,519 लोग होम आइसोलेशन में है।

File Photo of Covid Testing and Vaccinations in UP