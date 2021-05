धैर्य रखें, हार रहा कोरोना, यूपी में बढ़ा रिकवरी रेट, 74.18 प्रतिशत मरीज हुए स्वस्थ

Corona update in up - up corona recovery rate improving. प्रदेश में कोविड रिकवरी रेट 74.18 प्रतिशत है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं।

लखनऊ. Corona update in up - up corona recovery rate improving. उत्तर प्रदेश में कोरोना (coronavirus in up) के मामले भले ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खुश खबर यह है कि बीते कुछ दिनों से रिकवरी रेट में काफी सुधार हुआ है। शनिवार को कोरोना के 30,317 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 38,826 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। इन दिनों यह बेहद कम ही देखने को मिल रहा है जब नए मरीजों से ज्यादा, डिस्चार्ज हो रहे लोगों की संख्या हो। फिलहाल, प्रदेश में कोविड रिकवरी रेट 74.18 प्रतिशत है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। अब तक के आंकड़ों की बात करें, तो यूपी में कुल 1252324 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 928971 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 3,09,237 है। और 12507 की मौत हो चुकी है।

ये भी पढ़ें- UP weekend lockdown: यूपी में अब मंगलवार सुबह तक लगेगा वीकेंड लॉकडाउन

अप्रेल माह में बढ़ते गए मामले

अप्रेल माह की शुरुआत में जब कोरोना अपने पैर पसारने लगा था, तब डिस्चार्ज होने की गति बेहद धीमी थी। लोग तेजी से संक्रमित हो रहे थे। मृतकों की दर भी बढऩे लगी थी। अप्रेल खत्म होते-होते व मई के पहले दिन भी मृतकों के ग्राफ में कोई खास कमी नहीं आई है। बीते एक सप्ताह से प्रतिदिन तीन सौ व उससे ज्यादा लोगों की जान जा रही है। लेकिन रिकवरी रेट का सुधरना इस बीच कुछ राहत दे रहा है।

ये भी पढ़ें- यूपीः एक सप्ताह में भाजपा के तीन विधायकों का कोरोना से निधन, आज बरेली के एमएलए ने तोड़ा दम

बीते एक सप्ताह का आंकड़ा-

- रविवार 35,614 नए मामले, 25,633 डिस्चार्ज

- सोमवार 33574 नए मामले, 26719 डिस्चार्ज

- मंगलवार 32,993 नए मामले, 30,398 डिस्चार्ज

- बुधवार - 29,824 नए मामले, 35,903 डिस्चार्ज

- गुरुवार - 35,156 नए मामले, 25613 डिस्चार्ज

- शुक्रवार - 34,626 नए मामले, 32,494 डिस्चार्ज

- शनिवार- 30,317 नए मामले, 38,826 डिस्चार्ज

24 घंटे में 2,66,326 की सैंपलिंग-

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल प्रदेश में 2,66,326 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक प्रदेश में 4,10,64,661 टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,02,64,986 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज़ लग चुकी है। इसमें से 23,22,998 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगी है। आज से प्रदेश में 18-44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है।