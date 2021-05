यूपी में बस से आने की सोच रहे हैं, तो रुकिए, लग गया है प्रतिबंध

Corona Update in UP - uttar pradesh inter state bus service banned. सीएम योगी ने सख्ती दिखाते हुए आज इंटर स्टेट बस सेवाओं को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दे दिया है।

लखनऊ. Corona Update in UP uttar pradesh inter state bus service banned उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in UP) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, महाराष्ट्र व अन्य राज्य, जहां कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है, वहां से यात्रियों के यूपी आने का सिलसिला जारी है, जो संक्रमण को और बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाहर से आने वाली सभी यात्री बसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीएम ने सख्ती दिखाते हुए आज इंटर स्टेट बस सेवाओं को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दे दिया है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों को क्वारेंटीन किया जाएगा। रविवार को कोरोना के 30983 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 290 की मौत हुई है। 36650 लोग डिस्चार्ज हुए हैं।

हवाई यात्रियों को कोविड रिपोर्ट लाना अनिवार्य-

मुख्यमंत्री ने साथ ही हवाई यात्रा कर यूपी आने वाले यात्रियों के लिए भी नियम लागू किया है। ऐसे यात्रियों को आने पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया जाए। गांवों में फैलते कोरोना संक्रमण पर भी योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि गांव में बाहर से आने वाले हर प्रवासी की कोरोना टेस्टिंग की जाए व उन्हें नियमानुसार क्वारंटीन किया जाए।

इससे पहले मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाली बस सेवाओं को बीते दिनों बंद किया गया था। दरअसल यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिससे कोविड मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में इंटर स्टेस बस सेवा को रोक कर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की संख्या में भी कमी आ सकेगी।