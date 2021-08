कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हुआ बड़ा बदलाव, अब शनिवार को लगेगी केवल दूसरी डोज

उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in UP) के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान (Vaccination Campaign) में थोड़ी तब्दीली की गई है।