Corona Vaccine : यूपी में 20 लाख हेल्थ केयर व फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी बूस्टर डोज, ओमीक्रॉन पर सतर्क हुई सरकार

Corona Vaccine : लखनऊ. यूपी में कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन को लेकर एक ओर सतर्कता बरती जा रही है तो वहीं प्रदेशवासियों को सुरक्षा का टीका कवच देने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज (Booster Dose) दी जाएगी। प्रदेश में लगभग 10 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स व 10 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को ये बूस्टर डोज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से यह बूस्टर डोज दी जानी है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टीकाकरण की पहली और दूसरी डोज लगवाने के लिए घर घर जाकर बुलावा पर्ची भेजी जा रही है। क्षेत्र में ही लोगों की सुविधानुसार टीकाकरण बूथ लगाए हैं, जिनमें पहली और दूसरी डोज दी जा रही है।

Booster dose for 20 lakh health workers in UP