यूपी में 31,156 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, यहां एक साथ आए 166 मामले

लखनऊ. यूपी में कोरोना (Coronavirus in UP) अपने चरम पर पहुंच रहा है। बुधवार को 1196 नए मामले सामने आए हैं। इसके की साथ ही यूपी में कुल संख्या (Corona cases in UP) 31,156 पहुंच गई है। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद (Amit Mohan) ने बताया कि इनमें एक्टिव केस 9980 है और पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज लोगों की संख्या 20331 हो गई है।अब तक कोरोना से कुल 845 मरीजों की मौत हुई है। बढ़ते मामलों की वजह बढ़ती जांच भी है। मंगलवार को प्रदेश में 34085 सैंपल्स की जांच की गई थी। जो एक दिन में अब तक सर्वाधिक है।

यहां आए सबसे ज्यादा मामले-

बुधवार को एक बार फिर सबसे ज्यादा गाजियाबाद में 166 नए मामले सामने आए हैं। यहां कुल 1477 एक्टिव केस हैं। लखनऊ में आज 93 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। मेरठ में 76, गौतमबुधनगर में 81, कानपुर में 57, बाराबंकी में 66 लोगों में कोरोना की पुष्टी हुई है।

34,314 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित-

अमित मोहन ने बताया कि अब तक प्रदेश में 34,314 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश ने कोविड-19 की जांच में 10 लाख का आंकड़ा पार करते हुए अब तक कुल 10,03,280 सैम्पलों की जांच की गई है। इससे प्रदेश कोरोना टेस्ट में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। वहीं पूल टेस्ट के अन्तर्गत कुल 2228 पूल की जांच की गई, जिसमें 1914 पूल 5-5 सैम्पल के तथा 314 पूल 10-10 सैम्पल की जांच की गई।