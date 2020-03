कोरोना वायरस : 24 घंटे में चार, यूपी में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 49

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को नोएडा में तीन और एक आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है, गुरुवार को यह संख्या 45 थी। प्रदेश में अब तक जितने कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, उनमें सबसे अधिक 17 संक्रमित नोएडा के हैं। आगरा के 10, लखनऊ के 08, गाजियाबाद के 05, पीलीभीत के 02, जबकि लखीमपुर खीरी, बागपत, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर, जौनपुर व शामली के एक-एक मरीज शामिल हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि अब तक 14 को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। यूपी में जो मरीज कोरोना वायरस को मात देने में सफल हुए हैं, उनमें आगरा के 07, नोएडा के 04, गाजियाबाद के 02 और लखनऊ का एक मरीज है।

लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार को नोएडा निवासी 33 वर्षीय महिला का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया। अस्पताल में भर्ती कर उन्हें इलाज मुहैया कराया जा रहा है। सर्दी-जुकाम के बाद 54 वर्षीय एक और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनके परिवार के एक सदस्य को पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। अब इन्हें भी संक्रमण हो गया है। यहीं के 36 वर्षीय युवक को कोरोना संक्रमण ने जकड़ा है। इनके विदेश जाने की भी कोई जानकारी स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। इनके साथ आगरा निवासी 22 वर्षीय युवक अमेरिका से लौट कर आया था। 20 मार्च को उसे सर्दी-जुकाम और बुखार की शिकायत हुई। इनकी जांच में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। केजएमयू प्रवक्ता डॉ. सुधीर सिंह के मुताबिक माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सिर्फ जांच हुई है। लखनऊ का कोई नया मामला अभी सामने नहीं आया है। केजीएमयू में सात मरीज भर्ती हैं। एक संदिग्ध मरीज का इलाज चल रहा है। वहीं संजय गांधी पीजीआई में भर्ती बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर की तबीयत स्थिर बनी हुई है।

Chief Minister Yogi Adityanath has appealed to all the people to stay wherever they are and not migrate. 3710 FIRs have been registered so far against the people who are violating the lockdown : Additional Chief Secretary (Home) Awanish Awasthi. pic.twitter.com/5lj8GsW4Ym

सीएम योगी की 'टीम इलेवन' तैयार

कोरोना वायरस से जंग के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 तैयार की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 11 समितियां बनाई गई हैं, जिसे टीम-11 का नाम दिया गया है। इनमें अलग-अलग विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी शामिल हैं। इन्हें लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामान पहुंचाने और सुविधाएं प्रदान करवाने के साथ-साथ मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। समिति हर तीन दिन पर सीएम योगी को रिपोर्ट देगी। इसके अलावा प्रदेश से बाहर रह रहे प्रदेश के नागरिकों और प्रदेश में विभिन्न राज्यों के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारी तैनात किये गये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो जहां पर है, वह वहीं रहे। सरकार उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखेगी। कोई समस्या उनके सामने न आने पाए इस पर सरकार का पूरा फोकस है। किसी को कोई असुविधा न हो, इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात किये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए और प्रदेश में विभिन्न राज्यों के जो नागरिक रह रहे हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। खाद्यान्न की व्यवस्था हो। कोई असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने 12 राज्यों के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। यह सभी अफसर अन्य राज्यों के उन नागरिकों को जो यूपी में हैं, और यूपी के उन नागरिकों जो अन्य राज्यों में हैं, लाॅकडाउन अवधि तक इनके लिए स्वास्थ्य, खाद्यान्न आदि की समस्त समस्याओं को दूर करेंगे। और वहां की राज्य सरकार, मुख्य सचिव के साथ मिलकर समन्यवय बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा व राजस्थान के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर उनसे आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश के जो निवासी वहां रह रहे हैं, उनको वहां पर पूरी सुविधाएं दी जाएं। उनकी जो भी आवश्यकताएं होंगी उनका खर्च प्रदेश सरकार वहन करने को तैयार है।

मस्जिदों में नहीं हुई जुमे की नमाज

कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण और सरकार व मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील के चलते मुस्लिमों ने जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों का रुख नहीं किया। लोगों ने घरों में ही रहकर नमाज अता की है और कोरोना वायरस से निजात के लिए दुआ मांगी। लखनऊ, कानपुर, मेरठ और सहारनपुर सहित सभी जिलों की मस्जिदों में मुस्लिम नहीं पहुंचे। सुन्नी मरकज की ओर से जारी फतवा के बाद बरेली की मस्जिदों में सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ी गई। लोगों ने घरों में रहकर ही नमाज अता की। वहीं, अयोध्या में मना करने के बावजूद नमाज के लिए मस्जिद पर भीड़ लगाने वाले आठ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। पटरंगा थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि मना करने के बावजूद मखदूमपुर गांव के कुछ लोग समूह बनाकर मस्जिद के बाहर इकट्ठा थे, सभी को पुलिस ने पकड़ लिया। इससे पहले गुरुवार को भी मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर और बहराइच बड़ी संख्या में नमाजियों को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की गई थी। यह सभी उलेमा और इस्लामिक संस्थानों के साथ पुलिस प्रशासन की तमाम अपीलों को दरकिनार कर मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ रहे थे। मेरठ में इमाम समेत तीन लोग, अमरोहा में 11 लोग, बुलंदशहर में दो लोग और बहराइच में मौलवी सहित 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। वहीं, अकेले हरदोई जिले की तीन मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ने पर करीब 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया था।

Ghaziabad: A group of migrant labourers from Rajasthan's Dausa have started walking to return to their hometown in Dausa. One of them, Ramlal says, "We are daily wage earners. There's no arrangement for food. We used to live in a park. It will take us 3 days to reach Dausa." pic.twitter.com/s69s1YuOHt