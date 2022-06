फेसबुक पर हुआ प्यार-इकारार, जब सामने आया पहले तो... फिर कांड

Love and Cheat: पहले फेसबुक के जरिए युवक से दोस्ती हुई। दोनों में बातचीत होने लगी और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी का फैसला किया। लेकिन फिर...

आठ माह पहले फेसबुक में दोस्ती और फिर प्यार चंद मिनटों में टूट गया। युवक से शादी करने के लिए आजमगढ़ से राठ आई युवती उसे दिव्यांग देखकर भड़क गई और जमकर हंगामा किया। पुलिस युवती को थाने ले आई। इसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के आने पर उनके सुपुर्द कर दिया गया।

Couple done Friendship and commitment in Facebook but in Reality