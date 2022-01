Omicron से बचने के लिए बूस्टर डोज़ तैयार, PM मोदी का प्लान B, किसे लगेगा Booster

सरकार बूस्टर डोज को लेकर जारी संशय खत्म कर दिया है। देश में ओमीक्रोन के बढ़ते मामले को देखते हुए फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाने की घोषणा की गई थी।

लखनऊ. Corona Booster Dose देने के सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है. जिसके बाद देश में बढ़ते कोरोना की संख्या और ओमीक्रोन पर हॉस्पिटल की निगरानी को भी तेज करने का निर्देश जारी किया गया है. अभी तक कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही थी। जिसमें ऐसी आशंकाएं भी थीं कि बूस्टर डोज के लिए वैक्सीन मिक्सिंग की जा सकती है। हालांकि, सरकार ने बूस्टर पर जारी संशय अब साफ कर दिया है।

File Photo of Nurse with Before Vaccination