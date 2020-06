यूपी में शुरू हुआ कोविड एंटीजन टेस्ट, कोरोना से निपटने के लिए अब सीएम योगी ने दिये ये निर्देश

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी में बुधवार से एंटीजन टेस्ट शुरू हो गया। अब एंटी टेस्ट किट के माध्यम से कोरोना की जांच हो रही है। एंटीजन टेस्ट लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर नगर और मेरठ मंडल के जिलों में शुरू किया गया। इसके अलावा सीएम योगी ने प्रदेश के हर थाने, चिकित्सालय, राजस्व न्यायालय, तहसील, विकास खंड और जेल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड हेल्प डेस्क पर कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी पोस्टर लगाए जाएं। पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर भी रखे जाएं। मेडिकल उपकरणों के संचालन के बारे में कोविड हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जाए। इन कर्मियों को मास्क तथा ग्लव्स उपलब्ध कराए जाएं।

वही यूपी में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14676 नमूने जांचे गए और इसमें से 576 की रिपोर्ट पॉजिटव आई, जबकि 14100 नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, यानी इनमें कोरोना वायरस नहीं पाया गया। अब कुल राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 18971 पहुंच गया है। अभी तक कुल 12116 रोगी ठीक हो चुके हैं यानी 64 फीसद मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यहां लगातार रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। अभी तक प्रदेश भर में 588186 लोगों की कोरोना जांच करवाई जा चुकी है। जून के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश में 20 हजार टेस्ट हर दिन करने का लक्ष्य है। अभी तक 15 से 17 हजार औसतन प्रतिदिन जांच हो रही है। सोनभद्र में सबसे अधिक 90 फीसदी मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं, 21 ऐसे जिले हैं, जहां 75 फीसदी से ज्यादा मरीज स्वस्थ्य होकर घर लौट चुके हैं। यूपी में अब तक कुल संक्रमित मरीजों में से केवल 37 फीसद ही एक्टिव केस बचे हैं।

लखनऊ और गाजियाबाद में यूपी 112 के 24 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्यालय को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। साथ ही गाजियाबाद स्थित उपकेंद्र को भी 48 घंटे के लिए बंद किया गया है। मौजूदा वक्त में यूपी 112 की इमरजेंसी सेवा वर्क फ्रॉम होम से चल रही है। ऐसे में अगर किसी को मदद या शिकायत दर्ज करवानी है तो वह व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकता है। आम लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर 7570000100 जारी किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, फेसबुक और इन्सटाग्राम के माध्यम से भी यूपी 112 की मदद ली जा सकती है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ और गाजियाबाद में कुल 24 कर्मी संक्रमित है। सभी स्वस्थ्य हैं और उनमें हल्के लक्षण हैं।

यूपी में कोरोनावायरस की चेन टूट नहीं रही। राज्य में अब तक 18971 कोरोना से संक्रमित मिल चुके हैं। मंगलवार को 576 नए मरीज मिले। जबकि, 19 की मौत हुई है। चिंताजनक बात ये है कि बुजुर्ग लोगों में संक्रमण की दर छह फीसदी से बढ़कर 6.74 प्रतिशत हो गई है। मंगलवार को जिन मरीजों की मौत हुई, उनमें अधिकांश 60 साल की उम्र से ऊपर के मरीज थे और किडनी, हार्ट और सांस की दूसरी बीमारियों से पीड़ित थे। वहीं टारगेटेड रैंडम टेस्टिंग के तहत ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और मोटर-बस चालकों की टेस्टिंग की जा रही है। आशा वर्कर अब तक लगभग साढ़े 18 लाख प्रवासी श्रमिकों की ट्रैकिंग कर चुकी हैं।

