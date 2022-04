यूपी में Covid टेस्टिंग 11 करोड़ पार, बढ़ते पॉज़िटिव केस पर Yogi की बैठक

उत्तर प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर को लेकर प्रदेश सरकार हर स्‍तर पर सतर्कता बरत रही है। सलाहकार समिति की बैठक कल, लक्षणयुक्त लोगों की टेस्टिंग तेज होगी।

सर्वाधिक आबादी वाले यूपी में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के कुशल प्रबंधन का परिणाम है कि दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा यूपी में सर्वाधिक कोरोना के टेस्‍ट और टीकाकरण किए जा चुके हैं। यूपी एकमात्र राज्‍य है जिसने 30 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके की डोज दी है और 11 करोड़ से अधिक सैम्पल की जांच की है। उत्‍तर प्रदेश की सीमा से जुड़े कुछ राज्‍यों में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश में सख्‍ती बरतने के आदेश दिए हैं। प्रदेश सरकार हर स्‍तर पर सतर्कता बरत रही है।

Symbolic Photo of Corona in UP