बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के प्रयास तेज, तैयार हो रहे डेडीकेटेड आईसीयू वार्ड

Covid Third Wave Dedicated Hospitals Getting Ready For Children - कोरोना (Corona Virus) की संक्रमण ने जमकर तांडव मचाया है। यह पहली से भी ज्यादा खतरनाक रही है। अब संक्रमण की दर में काफी गिरावट आई है लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने परेशान कर रखा है। आशंका जताई गई है कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित कर सकती है।