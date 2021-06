राजधानी में कोरोना के 294 नए केस, बच्चों के लिए तैयार हो रहा अलग तरह का पीडियाट्रिक आईसीयू

Covid Third Wave New Way of Pediatric ICU Prepared For Children- कोरोना की तीसरी लहर (Corona Virus) की तैयारी के बीच उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए खास तरह का पीकू यानी कि पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार किया गया है।