एक जनवरी से कोविन ऐप पर 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे कराएं रजिस्ट्रेशन

रे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण तीन जनवरी, 2022 से शुरू हो रहा है और इसके लिए एक जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोरोना वैक्सीनेशन कराने की घोषणा करके राहत प्रदान की है। फिलहाल 15-18 वर्ष के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके का ही विकल्प उपलब्ध होगा।

लखनऊ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोरोना वैक्सीनेशन कराने की घोषणा करके राहत प्रदान की है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण तीन जनवरी, 2022 से शुरू हो रहा है और एक जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। फिलहाल 15-18 वर्ष के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके का ही विकल्प उपलब्ध होगा। टीकाकरण के लिए एक जनवरी से कोविन ऐप पर पंजीकरण करा सकेंगे। स्वास्थ्य महकमे ने 15-18 वर्ष के आयु के साढ़े तीन लाख बच्चों को कानपुर जिले से चिन्हित किया है, जिन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए वर्ष 2007 तक के किशोर पात्र होंगे। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अपने स्कूल के पहचान पत्र के आधार पर पंजीकरण करा सकेंगे।

Covid Vaccination for 15 to 18 Years to Start from January 2022