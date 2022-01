Vaccination for 15-18 Years Old: यूपी में वैक्सीनेशन शुरू, मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में अभियान का शुभारंभ

लखनऊ. Vaccination for 15-18 Years Old Children. उत्तर प्रदेश में सोमवार 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया। मुख्यनमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राजधानी लखनऊ में इस अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। यह वायरस डेल्टा प्लस से कमजोर है। पहले 18 वर्ष से अधिक वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। आज 2,150 बूथों पर 15 से 18 वर्ष तक को डोज लगाई जा रही है।यूपी में 15 से 18 साल के एक करोड़ 40 लाख बच्चों को वैक्सीन लगेगी। बता दें कि प्रदेश में मौजूदा समय मे 2261 कोरोना के मामले हैं। इसमें से 2100 से ज्यादा होम आइसोलेशन में हैं। उधर, बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया एक जनवरी से शुरू हो चुकी है। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर स्लॉट बुक कर सकते हैं।

Covid Vaccination for Children of 15-18 Years Old Started in UP