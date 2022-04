कानपुर में क्यों नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, जानिए क्या है माजरा

Covid Vaccine Booster Dose: कोरोना की वैक्सीन की बूस्टर डोज लगना शुरू हो गई है। लेकिन कानपुर और मंडल में आने वाले जिलों में बूस्टर डोज नहीं लगेगी। प्राइवेट अस्ताल संचालकों द्वारा कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं।

केंद्र सरकार ने भले ही प्राइवेट सेंटरों पर 18-59 वर्ष के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने के आदेश कर दिए हों पर कानपुर में इसे लेकर संशय है। यहां अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और यही वजह है कि फिलहाल किसी भी निजी सेंटर और नर्सिंग होम में बूस्टर डोज नहीं लगाई जाएगी। नर्सिंग होम एसोसिएशन के साथ-साथ आईएमए ने भी साफ कर दिया है कि पहले सरकार कोविशील्ड और कोवैक्सीन के रेट तय करे। सेवा शुल्क और जीएसटी तय कर गाइडलाइन जारी करे, तभी बूस्टर डोज पर विचार किया जाएगा।

