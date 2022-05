क्रिप्टो ने मचाई तबाही, 3200 निवेशकों के 2700 करोड़ डूबे, जानिए क्यों मिला झटका

Cryptocurrency: क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों को बड़ा झटका मिला है । उत्तर प्रदेश के 3200 निवेशकों के करोड़ों की संपत्ति डूब गई।

Updated: May 26, 2022 12:41:57 am

दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से भाग रही क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला ऐसा फूटा कि 5100 निवेशकों की जेब खाली हो गई। सबसे ज्यादा 3200 निवेशकों को 2000 करोड़ से ज्यादा का झटका लगा है। बचे निवेशकों की जेब से 700 करोड़ रुपये निकल गए। क्रिप्टो का बाजार धराशायी होने की चपेट में सबसे ज्यादा नए ग्राहक आए हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान या बाद में पैसा लगाया था।

cryptocurrency get Down Investors on loss in UP India