Cyclone Yaas का असर: यूपी के इन 27 जिलों में होगी बारिश, अगले तीन दिन के लिए Blue Alert जारी

Cyclone Yaas impact in UP - Heavy rainfall in 27 districts from 27 May. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) (Indian Meteorological Department) ने उत्तर प्रदेश के कम से कम 27 जिलों में 27-29 मई तक भारी बारिश और तूफान जैसी स्थिति का अनुमान जताया है।