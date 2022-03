शहरों में रिहायसी इलाकों से हटेंगी डेयरी, सरकारी आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों से आवारा पशुओं और डेयरी को हटाने के लिए सरकार के स्तर पर बड़ा फैसला कर लिया गया है।

उत्तर प्रदेश के डेयरी फार्मों को जल्द ही आवासीय क्षेत्रों से हटा दिया जाएगा और उन्हें स्वयं या उद्यमियों के साथ साझेदारी में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि गोजातीय अपशिष्ट से सीएनजी (बायो-सीएनजी) का उत्पादन किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के हालिया दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में एक नई नीति पर काम कर रही है। इन दिशानिर्देशों में गोजातीय अपशिष्ट-गोबर और मूत्र के पर्यावरण के अनुकूल निपटान पर जोर देते हुए सभी डेयरियों को शहरों और गांवों के आवासीय क्षेत्रों से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

File Photo of Dairy in Up