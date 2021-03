उत्तर प्रदेश में 10 से 24 मार्च तक दस्तक पखवाड़ा शुरू होगा ,पढ़िए पूरी खबर

(dastak abhiyaan,Cleanliness campaign ) पूरे माह चलेगा अभियान, 10 से 24 मार्च तक दस्तक पखवाड़ा

लखनऊ, (MLA Dr. Neeraj Bora) जनपद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फैज़ुल्लागंज में विधायक डा. नीरज बोरा ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहाकि संचारी रोगों पर काबू पाना,(Chief Minister Yogi Adityanath) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में शामिल है । उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि इन बीमारियों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है हमें उनके मार्गनिर्देशन में आज से 31 मार्च तक चलने वाले (Special communicable disease control campaign) विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान में (Dengue Chikungunya, JE (Japanese Encephalitis), Malaria) डेंगू चिकनगुनिया, जेई (जापानी इन्सेफलाइटिस ), मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ना है। हम पिछले चार साल में इन बीमारियों से मुकाबला करते हुए आज इन्हें न्यूनतम स्तर पर ले आये हैं। इस अवसर पर डा. बोरा ने (Health Department and Municipal Corporation) स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की सराहना करते हुए कहा कि इन दोनों विभागों ने माइक्रोप्लान बनाकर जिस तरह से उसे लागू किया और (Cleanliness campaign) स्वच्छता अभियान चलाया उससे फैज़ुल्लागंज में संचारी रोगों में कमी आयी, वह सराहनीय है ।

इस अवसर पर (Chief Medical Officer Dr. Sanjay Bhatnagar) मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संजय भटनागर ने कहा- यह अभियान 12 विभागों के समन्वय से चलाया जायेगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की भूमिका अहम् है क्योंकि वह नोडल विभाग बनाया गया है। यह पहली बार होगा जब (dastak abhiyaan) दस्तक अभियान के साथ में पहली बार आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ घर - घर जाकर बुखार व टीबी के रोगियों, कुपोषित बच्चों , दिमागी बुखार से दिव्यांग हुए व्यक्तियों और जन्म और मृत्यु पंजीकरण से वंचित लोगों की सूची बनायेंगी । हमें इन अभियान के माध्यम से जहाँ लोगों को इन बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करना है वहीँ लोगों को साफ़ सफाई रखने के लिए प्रेरित भी करना है । कोरोना काल में लोगों ने हाथ धोने की आदत तो अपना ही ली है साथ ही समय समय पर इस तरह से अभियान से लोग जागरूक भी होंगे और सफाई को अपनी आदत बनाएंगे।

इस मौके पर वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. के.पी.त्रिपाठी ने कहाकि पूरा अभियान कोविड प्रोटोकॉल से बचाव को ध्यान में रखकर चलाया जायेगा । आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को मच्छरजनित रोगों से बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। लोगों को अपने घर व उसके आस-पास झाड़ियाँ न रखने, पानी इकठ्ठा न करने के बारे में बतायेंगी। साफ़ पानी के महत्त्व के बारे में जागरूक करते हुए इंडिया मार्का -2 के पानी का प्रयोग करने के बारे में बतायेंगी । साथ ही बस्ती के पास सूअर बाड़े न रखने के बारे में बतायेंगी। इस दौरान फागिंग करायी जाएगी ।

यह सभी गतिविधियां सम्बंधित विभागों द्वारा सम्पादित की जाएँगी। (dastak abhiyaan) दस्तक अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ता गृह भ्रमण करेंगी और और जिन घरों में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे या क्षय रोग के लक्षण वाले व्यक्ति होंगे उनके घर पर स्टीकर लगाएंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि बुखार होने पर लोग पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराएं । डा. त्रिपाठी ने बताया- संचारी रोग, दिमागी बुखार एवं कोविड-19 से सम्बंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नम्बर – 1800-180-5145 तथा 1800-180-5146 पर संपर्क कर सकते हैं।

इसके साथ ही जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारम्भ स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। इस मौके पर गोदरेज सीएसआर के एम्बेड (Elimination of Mosquito Born Epidemic Disease) (एलिमिनेशन ऑफ़ मोस्क्यूटो बोर्न एंडेमिक डिजीज ) कार्यक्रम के तहत(Dengue and Malaria Public Awareness Chariot) डेंगू एवं मलेरिया जनजागरूकता रथ को डा. नीरज बोरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में डेंगू और मलेरिया से बचाव के प्रति जागरूकता के लिए संचालित किया जायेगा। इस रथ में (Embed program) एम्बेड कार्यक्रम के प्रतिनिधि और नगर निगम के एक-एक प्रतिनिधि होंगे जो लोगों को डेंगू और मलेरिया सम्बन्धी जिज्ञासाओं के बारे में जागरूक करेंगे।