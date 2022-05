बग्गा गिरफ्तारी नहीं लोकतंत्र की हत्या, जोश-जोश में ये क्या बोल गए बीजेपी नेता

Monaj Tiwari On Tejindar Pal Bagga Arrest: भाजयुमो के राष्ट्रीय मंत्री तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा नेता मनोज तिवारी बिलख पड़े। पंजाब और दिल्ली पुलिस के हांथो लोकतंत्र की हत्या बताया।

Updated: May 08, 2022 10:53:03 am

भाजयुमो नेता की गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी के नेता लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लगे। सांसद मनोज तिवारी ने भाजयुमो के राष्ट्रीय मंत्री तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बिना सूचना के भाजपा नेता की गिरफ्तारी करना एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। कानून कहता है कि किसी दूसरे राज्य में जाकर किसी की भी गिरफ्तारी करने से पहले वहां के पुलिस प्रमुख, जिला पुलिस प्रमुख और थानेदार को बताना होता है लेकिन बग्गा की गिरफ्तारी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंजाब पुलिस हो या दिल्ली की सरकार, इस मामले में दोनों की ही जवाबदेही बनती है।

Democracy killed in Delhi Punjab BJP leader Said After Bagga Arrest