Dengue: डेंगू का यह प्रारूप है सबसे खतरनाक, तेजी से गिरती हैं Platelets काउंट, सीएम ने तुरंत दिए निर्देश

Dengue in UP. उत्तर प्रदेश में मच्छर जनित बीमारियों का कहर बढ़ता जा रहा है। सर्वाधिक प्रभावित फिरोजाबाद (Dengue in Firozabad) में मामले बढ़ रहे हैं।