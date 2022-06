डिप्टी सीएम बृजेश पाठक हर रोज खुद जानेंगे मरीज का हाल, शिकायत पर...

Uttar Prdaesh News: अब यूपीमें डिप्टी सीएम बृजेश पाठक खुद परिजनों से फोन कर मरीजों के हाल जनेंगे। इसके लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया है।

उत्तर प्रदेश की नई कार्यकारिणी अपने विभाग को बेहतर बनाने में लगी हुई है। इसी के तहत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं की और बेहतरी के लिए एक नई पहल शुरू की है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री ने 'स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का' मिशन चलाने का एलान किया है। इसके अंतर्गत अब खुद डिप्टी सीएम बृजेश पाठक अस्पतालों में भर्ती मरीजों व उनके तीमारदारों से फोन पर सीधे बात कर इलाज के बारे में जानकारी लेंगे।

Deputy CM Brajesh Pathak will talk to patient every day