15 अगस्त से नए सत्र के दाखिले की प्रक्रिया करें शुरू, 30 अगस्त तक घोषित हो परीक्षा परिणाम: डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा

Deputy CM Dinesh Sharma said new admission process to start from 15Aug- उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा (Deputy CM Dinesh Sharma) ने 15 अगस्त तक सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कराने की बात कही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 15 अगस्त तक सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं हर हाल में समाप्त कर ली जाएं और फिर नए सत्र के एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाए।