कोरोना का खतरा: तब्लीगी जमात में शामिल हुए यूपी के सभी 157 लोगों को पुलिस ने तलाशा, डीजीपी ने तलब की थी रिपोर्ट

लखनऊ. दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की तब्लीगी जमात में शामिल हुए तेलंगाना के 6 लोगों की सोमवार को मौत हो गई। जमात में यूपी के 17 जिलों के करीब 157 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना से हड़कम्प मच गया। आनन-फानन में प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर 17 जिलों के पुलिस अधीक्षकों से मंगलवार तक तक रिपोर्ट तलब की गई है। पुलिस ने सभी 157 लोगों को तलाश लिया है।

उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की ओर से 17 जिलों के महादनिदेशकों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, बिजनौर, बागपत, वाराणसी, भदोही, मथुरा, आगरा, सीतापुर, बाराबंकी, प्रयागराज, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर के लोग तब्लीगी जमात में शामिल होने गए थे। सभी लिस्ट संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भेजी गई है और कहा गया है कि जमात में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी मेडिकल जांच कराई जाये। डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों से फाइनल रिपोर्ट मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मांगी है।

कोरोना संक्रमण का खतरा

दिल्ली के निजामुद्दीन मस्जिद में जमात के लिए मरकज का आयोजन किया। इस मरकज में श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान समेत दुनिया कई देशों के सैकड़ों जमातियों ने हिस्सा लिया था। जमात में शामिल होने आये हजारों लोगों में से 6 लोगों की अचानक कोरोना वायरस महामारी मौत होने से हड़कंप मच गया है और तमाम लोगों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है।

Search for 157 people of the state, who had participated in Tablighi Jamaat event at Markaz, Nizamuddin in Delhi is being done: Uttar Pradesh Police #Coronavirus pic.twitter.com/ayudoP6VPf