टीएमसी नेताओं के लखनऊ दौरे पर डीजीपी ने कहा, धारा 144 लागू, किसी को आने की अनुमति नहीं

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह (DGP OP Singh) ने कहा है कि लखनऊ में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदेश में पुलिस और सुरक्षाबल अलर्ट मोड पर है। तृणमूल कांग्रेस (Trinmool Congress)के चार सदस्यीय प्रतिनिधिममंडल ने लखनऊ आकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन उनके लखनऊ आने पर रोक लगा दी गई। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ राजनीतिक नेता लखनऊ आना चाहते हैं। लेकिन क्षेत्र में धारा 144 लागू होने की वजह से उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यह माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है।

UP DGP, OP Singh: 879 people have been arrested and preventive action was taken against around 5,000 people across the state. 135 criminal cases have been registered so far and 288 police personnel have received injuries. 15 casualties have happened. #CitizenshipAmendmentAct https://t.co/aaEyDlqoyD

879 को किया गिरफ्तार

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर उत्तर प्रदेश में जगह-जगह हिंसात्मक प्रदर्शन हुए हैं। इस दौरान कई लोगों की जान गई। तनाव की स्थिति को देखते हुए समूचे यूपी में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। डीजीपी ने बताया कि हिंसा में शामिल 879 अराजकतत्वों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। 135 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे प्रदेश में पुलिस और सुरक्षाबल अलर्टमोड पर है। उन्होंने बताया कि हिंसात्मक प्रदर्शन के कारण 288 पुलिस कर्मियों चोटे आईं हैं।

Lucknow DM,Abhishek Prakash: As per guidelines of Courts for situation in which demonstration turns violent, those who caused damage are deemed liable. Areas have been demarcated under ADMs. After giving 7-day notice, value of properties will be assessed for compensation. #CAA pic.twitter.com/FvONVf0LfN