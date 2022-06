डायबिटीज रोगी अब हफ्ते में एक बार लगाए इंसुलिन, नहीं होगी रोज-रोज जरूरत, बड़ी उपलब्धि

Diabetes patients: अब इंसुलिन हफ्ते में हर दिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि एक बड़ी उपलब्धि मिली है। इसे आप मात्र हफ्ते में एक दिन इंसुलिन ले लीजिए।

डायबिटीज मरीजों के लिए राहतभरी खबर है। उन्हें अब रोज इंसुलिन लगाने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। अब एक बार लगने वाली इंसुलिन से हफ्तेभर की फुरसत हो जाएगी। अमेरिका में बेसल इंसुलिन के नए सॉल्ट का प्रयोग सफल हो गया है, इसी साल भारत में यह बाजार में आ जाएगी। कानपुर डायबिटीज एसोसिएशन के पैटर्न डॉ. ब्रिजमोहन ने बातचीत में इसे साझा किया। डॉ. मोहन रविवार को एसोसिएशन की ग्लोबल कांफ्रेंस में शिरकत कर लौटे हैं। उन्होंने बताया कि कांफ्रेंस में शुगर रोगियों के लिए नए-नए शोधों को दुनिया भर के डॉक्टरों ने कांफ्रेंस पटल पर रखा। इंसुलिन पर लंबे चले वैज्ञानिक सत्रों में सामने आया कि अब डायबिटीज रोगियों को तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले चंद सालों में तरह-तरह की इंसुलिन आने वाली हैं। डॉ. मोहन के मुताबिक डायबिटीज रोगियों को हर दिन एक बार बेसल इंसुलिन लगाना पड़ता है लेकिन नई बेसल इंसुलिन भारतीय बाजार में आने जा रही है, जिससे सात दिन की राहत मिलेगी।

Diabetes patients now take insulin once a week in India