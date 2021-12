Diesel Rate Today 24 December 2021, Diesel Price Today in India, डीज़ल का रेट क्या है?

Diesel Rate Today 24 December 2021, Diesel Price Today in India, डीज़ल का रेट क्या है?

Diesel Price Today देश भर में महंगाई बढ़ने के पीछे डीज़ल की कीमत बढ़ने का भी बहुत बड़ा हाथ होता है. जिससे डीज़ल से चलने वाले गाड़ियों के खर्चे बढ़ जाते हैं. खास तौर पर ट्रकों के सप्लाई कर असर पड़ता है. हम आपको बता रहे हैं प्रमुख शहरों के डीज़ल के दाम.

लखनऊ Updated: December 24, 2021 01:35:24 am

लखनऊ. Diesel Rate Today 24 December 2021 उत्तर प्रदेश भर में पेट्रोल डीज़ल की बढती कीमतों से 50 प्रतिशत की महंगाई घटती और बढती रहती है. जिससे हर रोज़ आम आदमी के जीवन पर असर होता है. वहीं सैलरी पर चलने वालों के जीवन में भी महंगाई से समस्याएँ बनीं रहती हैं. ऐसे में हम बता रहे हैं. प्रदेश के प्रमुख शहरों में डीज़ल के दाम.

Diesel Price in India, Diesel Rate in Top Indian city प्रमुख शहर जो बड़ी मंडी के रूप में भी स्थापित हैं अहमदाबाद 89.12 ₹/ली

औरंगाबाद 95.79 ₹/ली

बंगलौर 85.01 ₹/ली

भोपाल 90.87 ₹/ली

भुवनेश्वर 91.62 ₹/ली

चंडीगढ़ 80.90 ₹/ली

चेन्नई 91.43 ₹/लीटर

Diesel Price in Uttar pradesh, Diesel Rate in Top City of UP, उत्तर प्रदेश प्रमुख शहरों में डीज़ल का रेट

लखनऊ में डीजल 86.75 रुपये प्रति लीटर है.

गोरखपुर में डीजल 86.66 रुपये प्रति लीटर है.

मेरठ में डीजल 86.68 रुपये प्रति लीटर है.

आगरा में डीजल 86.56 रुपये प्रति लीटर है.

कानपुर में डीजल 86.64 रुपये प्रति लीटर है.

प्रयागराज में डीज़ल 86.64 रुपये प्रति लीटर है.

वाराणसी में डीजल 87.19 रुपये प्रति लीटर है.

गाजियाबाद में डीजल 86.80 रुपये प्रति लीटर है.

नोएडा में डीजल 86.87 रुपये प्रति लीटर है.



मोबाइल पर कैसे मिलेगा डीज़ल पेट्रोल का रेट?

१ मोबाइल फोन से सिर्फ एक SMS भेजकर अपने शहर के पेट्रोल-डीजल का रेट चेक कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको हो सकता हिया मेसेज का पैसा देना पड़े. फिर भी आप अपने मोबाइल नंबर से 9224992249 नंबर पर SMS भेजकर रेट पा सकते हैं. जिसके बाद में उस दिन के लेटेस्ट रेट्स आपके पास मैसेज के रूप में आ जाएगा. इस मैसेज को करने के लिए आपको RSP<स्पेस> पेट्रोल पंप डीलर का कोड लिखकर 92249 92249 पर भेजना पड़ेगा.

२ इसका दूसरा तरीका है आपक पत्रिका को पढ़ते रहे जिससे आपको हर रोज़ अपडेट मिलते रहेंगे. वहीं आप भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की साईट भी चेक कर सकते हैं.

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें