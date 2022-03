प्रयागराज से लखनऊ की दूरी सिर्फ 45 मिनट में होगी पूरी, आज से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू

प्रयागराज से चलने वाली फ्लाइट का समय भी आज से बदल जाएगा। निजी विमानन कंपनी इंडिगो द्वारा प्रयागराज से लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की जा रही है। फ्लाइट 27 मार्च को प्रयागराज से शाम 4.25 बजे रवाना होगी जो शाम 5.10 बजे लखनऊ पहुंचेगी।

उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रयागराज से राजधानी लखनऊ आने के लिए आपको पांच से छह घंटों का इंतजार नहीं करना होगा। रविवार 27 मार्च से प्रयागराज से लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है। इससे घंटों की दूरी का सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा होगा। प्रयागराज से चलने वाली फ्लाइट का समय भी आज से बदल जाएगा। निजी विमानन कंपनी इंडिगो द्वारा प्रयागराज से लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की जा रही है। फ्लाइट 27 मार्च को प्रयागराज से शाम 4.25 बजे रवाना होगी जो शाम 5.10 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसी तरह यह फ्लाइट लखनऊ से सुबह 7.40 बजे चलेगी और प्रयागराज 8.45 बजे पहुंचेगी। लखनऊ और प्रयागराज के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने से 12 शहरों को फायदा मिलेगा। इससे 12 शहरों से सीधा हवाई संपर्क होगा।

Direct Flight from Prayagraj to Lucknow in 45 Minutes from 27 March