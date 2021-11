Diwali Offer to Buy or Invest in Property: लखनऊ. अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। दरअसल इन दिनों जहाँ प्रॉपर्टी की कीमतों में दो साल से इज़ाफा नहीं हुआ है वहीं होम लोन भी सबसे कम है। इतना ही नहीं प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने के बजाय करीब 1 से 2 फीसदी कम हुई हैं। इसी के साथ LDA आपको राजधानी लखनऊ में भी आप महज 80 हजार में फ्लैट बुक कराने का मौका दे रहा है। साढ़े छह लाख रुपये की कीमत वाले इस फ्लैट के लिए आपको महज चार लाख ही चुकाने होंगे।

दरअसल, होम लोन इन दिनों ऐतिहासिक रूप से सबसे नीचे हैं। मकान के रेट किफायती हैं। इसलिए अगर आप मकान खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको इस पर तत्काल कोई निर्णय करना चाहिए। क्योंकि आगे कीमतों मेें ठहराव रहेगा या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अगर आप जरूरत के लिए मकान खरीदना चाह रहे हों या निवेश के लिए यह बेहद अच्छा मौका है आपके लिए।

वहीं कोरोना संकट की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी का माहौल है। पिछले दो साल से प्रॉपर्टी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। जिसके चलते जमीनों और मकानों की कीमतें ठहरी हुई हैं। इसलिए यह निवेश करने का अच्छा मौका है। यही नहीं, कई शहरों में तो मकानों की कीमतों में 1 से 2 फीसदी की गिरावट भी देखी गई है।

इकोनॉमी में सुधार हो रहा है और निर्माण की लागत बढ़ती जा रही है, तो आगे मकानों की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। Knight Frank-FICCI-NAREDCO रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स Q3 2021 के अनुसार रियल एस्टेट के मौजूदा और भविष्य का सेंटिमेंट हर पैरामीटर पर सुधरा है।

बिल्डर दे रहे हैं ऑफर

पिछले कई साल की रियल एस्टेट की मंदी का असर यह हुआ है कि बड़े पैमाने पर रेडी टु मूव (तैयार) या निर्माणाधीन यूनिट बिना बिके रहे गए हैं। बिल्डर इनको जल्दी से जल्दी बेचने के लिए इस फेस्ट‍िव सीजन में तरह-तरह के ऑफर भी दे रहे हैं।

अब तक के सबसे सस्ते होम लोन

मकान खरीदने के लिए एक और प्रमुख बात यह है कि होम लोन अब तक की सबसे सस्ती दरों पर आ गए हैं। कई बैंक और होम फाइनेंस कंपनियों ने हाल में फेस्ट‍िव ऑफर दिए हैं जिनसे होम लोन का रेट काफी कम हो गया है। हाल में यूनियन बैंक ने तो 6.4 फीसदी का होम लोन ऑफर किया है। एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एचएसबीसी, पीएनबी जैसे अन्य बैंकों के होम लोन भी काफी सस्ते हैं। इसलिए इस समय मकान खरीदने से आपकी काफी बचत हो सकती है।

राजधानी लखनऊ में 80 हजार में बुक करिये फ्लैट

दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna) के तहत राजधानी लखनऊ में साढ़े छह लाख रुपये में फ्लैट (Flat) मिल रहे हैं। जिसमें ढाई लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। यानि कि आपको फ्लैट के लिए महज़ चार लाख रुपये ही चुकाने होंगे। वहीं इन चार लाख रुपये में 3.20 लाख का लोन भी बैंक (Bank Loan) आराम से दे रहे हैं। यानि महज 80 हजार रुपये में ही आप ये फ्लैट बुक करा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तक दर्जनों आवंटी उठा चुके हैं।