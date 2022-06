डाक्टरों व मेडिकल स्टोर के कमीशन के खेल में उजड़ रहे गरीबों के परिवार, बस चक्कर लगाते रहे मंत्री साहब

Medical News: मेडिकल लाइन में बड़ा लंबा खेल चल रहा है। डॉक्टर और मेडिकल स्टोर संचालकों के बीच बड़ा खेल रहा। इसे झेल मरीज रहे।

जिला अस्पताल के बाहर खुले मेडिकल स्टोरों व डॉक्टरों के कमीशन के खेल के बीच अस्पताल आने वाले गरीब मरीज पिसनें को मजबूर हो रहे है। यह पूरा मामला अस्पताल प्रशासन के संज्ञान में है लेकिन उसके बाद भी कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। वही स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों को भी डॉक्टर हवा में उड़ा कर मरीजों को बाहर की मंहगी दवा व इंजेक्शन लिख रहे हैं।

Doctors and Medical Stores working on Commission patients Fed up