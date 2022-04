राम मंदिर निर्माण पर Film: 500 सालों का संघर्ष युवाओं को बताएगी सरकार, अयोध्या से श्रीलंका तक होगी शूटिंग..

देशभर में राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बड़े दिग्गज अब श्रीराम जन्मभूमि पर डॉक्यूमेंटरी बनाने जा रहे हैं। जिससे राम मंदिर आंदोलन के 500 सालों के संघर्ष को सहेजा जा सके।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की योजना पूरी हो चुकी है। इसमें राम मंदिर निर्माण से लेकर 500 सालों के संघर्ष की गाथा को दिखाया जाएगा। इस मामले में अंतिम निर्णय भी मंदिर निर्माण समिति से जुड़े सीनियर आईएएस नृपेन्द्र मिश्रा की ओर से भी फ़ाइनल कर दिया गया है। वहीं मंदिर निर्माण स्थल से जुड़ी चीजों को इसमें शामिल करने के लिए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि को जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले पर हनुमान गढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने पत्रिका से विशेष बातचीत के दौरान कहा कि 'हमें संघर्ष को दिखाना ही होगा। क्यूंकी हमारी आने वाली पीढ़ी को हर बात पता होनी चाहिए। वहीं सूत्रों के मुताबिक इसकी एडिटिंग या अन्य शूट का काम हैदराबाद फिल्म सिटी में भी हो सकता है।

Symbolic Photo of Lord Ram Documentary by Hyderabad film city in ayodhya