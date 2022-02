Aadhaar Card: बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी डाउनलोड करिये आधार कार्ड, जानिए पूरा तरीका

अब आधार कार्ड धारक बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number) के भी आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड (Aadhaar Card Download) कर सकते हैं। अभी तक आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होती थी। बिना मोबाइल नंबर रजिस्टर किए कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकता था, क्योंकि डाउनलोड से पहले ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आती थी।

Updated: February 23, 2022 11:25:15 am

Aadhaar Card: आधार कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। UIDAI ने आधार कार्ड के नियमों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। इस नयी सुविधा ने आधार कार्ड धारकों को बड़ी सहूलियत दे दी है। दरअसल, अब आधार कार्ड धारक बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number) के भी आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड (Aadhaar Card Download) कर सकते हैं। अभी तक आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होती थी। बिना मोबाइल नंबर रजिस्टर किए कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकता था, क्योंकि डाउनलोड से पहले ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऐलान के बाद अब बिना मोबाइल नंबर के भी आधार कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है।

UIDAI के इस कदम के बाद जिन लोगों का मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो वे आसानी से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बगैर मोबाइल नंबर के आधार को डाउनलोड करने की प्रक्रिया को समझते हैं।

आपको बताते हैं कि बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आप अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें। इसके लिए आपको कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद आपको आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड को डालने के बाद 'My mobile number is not registered' के विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको वैकल्पिक मोबाइल नंबर या फिर गैर पंजीकृत मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद “Send OTP” पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ‘नियम और शर्त’ चेकबाक्स पर क्लिक करके आखिर में सबमिट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप नए पेज पर पहुंच जाएंगे। रीप्रिंटिंग के वेरिफिकेशन के लिए यहां पर आपको प्रिव्यू आधार लेटर का विकल्प मिलेगा। यहां पर आपको मेक पेमेंट के विकल्प का चुनाव करना होगा।