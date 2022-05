UP के 25 जनपदों में ड्रग वेयर हाउस का काम पूरा जल्द लोकर्पण

उत्तर प्रदेश के हर जिले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार 75 जनपदों में ड्रग वेयर हाउस बनवाएगी.

Updated: May 05, 2022 07:21:27 pm

उत्तर प्रदेश के हर जिले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ड्रग वेयर हाउस बनाया जाएगा। इस व्यवस्था से जनपद स्तर तक दवाओं की किल्लत समाप्त होगी। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ प्रदेश ने चिकित्‍सा सुविधा को और भी बेहतर करने के लिए जमीनी स्‍तर पर अधिकारियों को मोर्चा संभालने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देशानुसार स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने एक मजबूत कार्ययोजना को तैयार किया है जिसके तहत आने वाले पांच सालों में स्‍वास्‍थ्‍य व्‍यवस्‍थाओं को दुरूस्‍त करने के साथ नई योजनाओं को लागू करने संग कार्यों को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर जिले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार 75 जनपदों में ड्रग वेयर हाउस बनवाएगी।

Yogi on Drug Medicine in UP