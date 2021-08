जीएसटी समय से न भरने वालों की एक और परेशानी, पोर्टल अब खुद ही भेजेगा नोटिस

E-Way bill will be Blocked if GST Return not filed- यूपी में जीएसटी (GST) समय से न भरने वाले व्यापारियों की परेशानी बढ़ने वाली है। जिन कारोबारियों ने जीएसटी नहीं भरा है उनके लिए 15 अगस्त के बाद से जीएसटी बिल नहीं जनरेट हो सकेगा।