तरबूज खा कर तुरंत पानी पीने से हो सकती है ये बड़ी बीमारी, जानिए एक्सपर्ट की राय

तरबूज खा कर तुरंत पानी पीने से हो सकती है ये बड़ी बीमारी, जानिए एक्सपर्ट की राय

लखनऊPublished: Apr 05, 2023 07:09:01 pm Submitted by: Sonali Kesarwani

What Happens if Eat Watermelon and Drink Water: गर्मियों के मौसम में हर कोई तरबूज खाना पसंद करता है। गांव हो या शहर हर घर में लोग सुबह और शाम तरबूज खाते है।

तरबूज खा कर तुरंत पानी पीने से क्या होता है

गर्मियों में तरबूज खाने का अपना अलग ही मजा है। लगभग हर घर में तरबूज खाया जाता है। गर्मियों में डॉक्टर भी ऐसा सुझाव देते है कि आप जितना हो सके तरबूज का सेवन करें। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योकि तरबूज में पानी की मात्रा बहुत अधिक होता है। तरबूज खाने से आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ठंडक मिलती है। और इसको खाने से ज्यादा पानी की कमी भी नहीं होती है। लेकिन तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए ऐसा हमने जरूर सुना होगा। आइए इसके पीछे का कारण जानते है।