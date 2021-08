अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी सरकार का बड़ा अभियान, दोनों की संपत्तियों को जब्त करेगा ईडी

ED will confiscate the properties of Atiq Ahmed and Mukhtar Ansari- बांदा जिला जेल में बंद बसपा विधायक मुख्तार अंसारी (MLA Mukhtar Ansari) और अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद (Former MP Atiq Ahmed) पर अन्य एजेंसी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।