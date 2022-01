31 जनवरी को दिखेगा चुनाव का असली रंग, मायावती ने कर दी पहले ही बड़ी रैली की घोषणा, खत्म होंगी चुनावी पाबंदी..

UP Assembly Elections 2022 में तमाम राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि चुनाव आयोग 31 जनवरी के बाद प्रतिबंधों के साथ जनसभाओं की अनुमति देगा।

UP Elections 2022 में सभी राजनीतिक पार्टियों को 31 जनवरी का बेसबरी से इंतज़ार है। जिसमें कोरोना के साथ चुनाव को लेकर नई गाइड लाइन की घोषणा होनी है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती 2 फरवरी को एक जनसभा के माध्यम से आगरा से अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरूआत की घोषणा करने वाली पहली नेता बन गई हैं। प्रमुख दलों को वर्चुअली मतदाताओं से जुड़ना मुश्किल हो रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां डिजिटल पैठ अभी भी पर्याप्त नहीं है।

File Photo of All Party in UP Elections