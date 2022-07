अब आधार से जुड़ेंगे मतदाताओं के नाम,निर्वाचन आयोग ने तैयारी की शुरू,पढ़िए पूरी खबर

2023 तक अभियान चलाकर पूरा करने का लक्ष्य (Names of voters linked with Aadhaar) अप्रैल 2023 तक यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है । सभी मतदाताओं तक पहुंचकर उनका आधार नंबर लेने का प्रयास किया जाएगा । (Names of voters linked with Aadhaar) एक बार मतदाताओं के नाम आधार नंबर से जुड़ जाने के बाद मतदाता सूची में कोई डुप्लीकेट नाम नहीं रहेगा । जिले में करीब 35 लाख से अधिक मतदाता हैं ।

इसे भी पढ़े: आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को यादगार बनाएगी योगी सरकार सभी के सहयोग से अभियान को चलना (Names of voters linked with Aadhaar) निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी इसके लिए जागरूक किया जाएगा । जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे । उनसे अपील की जाएगी कि वे मतदाताओं से उनके आधार कार्ड जरूर दिलवाएं । (Names of voters linked with Aadhaar) सबके सहयोग से इस अभियान को सफलता पूर्वक ख़त्म करना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य हैं ।

इसे भी पढ़े: उत्तर प्रदेश में मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर मिलेगी नियुक्ति,मांगी गई सभी रिपोर्ट