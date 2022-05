नहीं बढ़ेगा बिजली बिल, यूपी सरकार का बड़ा फैसला

Electricity Bill Price Update: अब बिजली के बिल नहीं बढ़ेगा। इसके प्रदेश सरकार और विद्युत आयोग नियामक ने बड़ा फैसला लिया है। कोयले संकट के बीच भी ग्राहकों पर भार नहीं पड़ेगा।

Updated: May 22, 2022 01:02:17 pm

उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। अब प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढेंगी। दरअसल, बिजलीघरों के लिए विदेशी कोयला मंगाने के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। आयातित कोयले से पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ व बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल मामले को टाल रखा है। प्रदेश में बिजली का जबर्दस्त संकट चल रहा है ऐसे में सरकार दरें बढ़ाकर उपभोक्ताओं की नाराजगी का जोखिम मोल लेना नहीं चाहती है। प्रदेश सरकार ने फिलहाल विदेशी कोयला लेने से इंकार कर दिया है।

Electricity Bill not increase in Uttar Pradesh after Coal Crised