जमकर चलाएं AC, आधा आएगा Electricity Bill, बस अपनाएं ये पांच तरीके

Tips to reduce electricity bill while using AC. यदि आपके एसी की सर्विसिंग (AC servicing) के बाद कुछ समय हो गया है, तो एक हीटिंग और एयर कंडीशनिंग पेशेवर को बुलाएं। साथ ही कुछ उपाए करेंगे तो आपको गर्मी से निजात भी मिलेगा और बिजली का बिल (Electricity Bill) भी कम आएगा।