यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, दरें बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू

यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, दरें बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू

लखनऊ Updated: March 09, 2022 10:45:49 am

Electricity will be expensive in up : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election) समाप्त होते ही बिजली कंपनियों (Power Companies) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिजली दरों के निर्धारण को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग (State Electricity Regulatory Commission) के सामने 2022-23 के लिए वार्षिक राज्स्व आवश्यकता प्रस्ताव दाखिल किया है। इसमें बिजली कंपनियों ने 85500 करोड़ रुपये की मंजूरी मांगी है। जबकि 67000 करोड़ के घाटे का अनुमान जताया है। बता दें कि आयोग को फिलहाल टैरिफ का प्रस्ताव नहीं सौंपा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि टैरिफ प्रस्ताव के साथ घाटे की भरवाई को देखते हुए बिजली दरों में बढ़ोतरी (Electricity Tariff Hike) प्रस्तावित हो सकती है। इससे उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लग सकता है।

यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पूर्व ही प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बता दें कि अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के अगले दिन ही मंगलवार को पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली कंपनियों की ओर से 2022-23 के लिए वार्षिक राज्स्व आवश्यकता (ARR) 2021-22 का एनुअल परफॉमेंस रिव्यू (APR) और 2020-21 की ट्रू-अप याचिका राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दाखिल कर दी है। बताया जा रहा है कि अब नियामक आयोग एआरआर की जांच का कार्य शुरू करेगा। इसे स्वीकार करने के बाद ही दरों के निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

बता दें कि बिजली कंपनियों की तरफ से दाखिल एआरआर में वित्त वर्ष 2022-23 के तहत 1.20 लाख मिलियन यूनिट बिजली की खरीद प्रस्तावित है। इस पर करीब 65 हजार करोड़ रुपये के खर्च का आकलन किया गया है। इसी प्रकार वितरण लाइन लॉस 17 प्रतिशत आंका गया है।

