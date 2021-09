यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सस्ती हो सकती हैं बिजली दरें, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने की ये मांग

Electricity Rates might Become Cheaper Before UP Vidhansabha Chunav- यूपी में बिजली दरें (Electricity Rates) कम की जा सकती हैं। बिजली दरें कम करने की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावर कारपोरेशन से जवाब मांगने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसके लिए लामबंदी शुरू कर दी है।