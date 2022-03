Encounter स्पेशलिस्ट IPS असीम अरुण Yogi सरकार में मंत्री बनें, धार्मिक पिता से भी डरते थे डकैत..

उत्तर प्रदेश में आईपीएस की नौकरी छोडकर राजनीति में आने वाले असीम अरुण को इस बार योगी आदित्यनाथ ने राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज कहे जानें वाले क्षेत्र में उन्होने जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल दोहरे को 6 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। असीम अरुण पहली बार कन्नौज से चुनाव लड़कर जीते हैं।

Yogi New Cabinet दलित और जाटव समाज से आने वाले पूर्व आईपीएस असीम अरुण को इस बार योगी सरकार में मंत्री बनाया गया है। वो पुलिस की नौकरी छोड़कर, वीआरएस लेकर राजनीति में उतर रहे हैं। बीजेपी में उनकी एंट्री इसलिए भी खास थी कि पार्टी को एक पूर्व पुलिस अफसर के रूप में बड़ा दलित चेहरा मिल रहा था। असीम अरुण दलित हैं और जाटव समाज से आते हैं। असीम अरुण के पिता श्रीराम अरुण बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे और वो भी आईपीएस थे। उनके सरल स्वभाव से लोग उनके पास आते थे और डकैत डरकर जिला छोडना पसंद करते थे।

File Photo of Former IPS and Minsiter of Yogi Adityanath Cabinet