ऊर्जा मंत्री बोले बिजली व्यवस्था और कानून हाथ में लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊPublished: Mar 15, 2023 06:07:30 pm Submitted by: Virat Sharma

Energy Minister said that strict action will be taken against those who take power system and law in their hands: ऊर्जा मंत्री बोले बिजली व्यवस्था और कानून हाथ में लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के साथ ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए बिजली विभाग के विद्युत आंदोलनकारी नेताओं को साफ संदेश दिया कि विद्युत के काम में बाधा और आम लोगों को परेशानी पैदा करने वाले या कानून को हाथ में लेने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा।