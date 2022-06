प्रदेश में एक लाख 29 हजार से ज्यादा लाउडस्पीकरों पर हुई कार्रवाई

इसे भी पढ़े: तेजी से गिर रहा संक्रमण का ग्राफ, टीकाकरण अभियान ने पकड़ी यूपी में रफ्तार



( Uttar Pradesh Loudspeaker Campaign ) उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अभियान के दौरान चलाकर विभिन्न धार्मिक स्थलों से 72,509 लाउडस्पीकर उतारे गए और 56,558 लाउडस्पीकरों की ध्वनि को नियंत्रित किया गया है । ( Uttar Pradesh Loudspeaker Campaign ) 13145 लाउडस्पीकरों को सदुपयोग के लिए स्कूलों को सौंपा गया है । ( Uttar Pradesh Loudspeaker Campaign ) साथ ही 1583 लाउडस्पीकरों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए दिया गया है । ( Uttar Pradesh Loudspeaker Campaign ) प्रदेश सरकार ने 23 अप्रैल को धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के आदेश जारी किए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश पर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी अभियान शुरू किया ।



( Uttar Pradesh Loudspeaker Campaign ) विभिन्न समुदायों के धार्मिक नेताओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित किया गया । अभियान के दौरान सभी को लाउडस्पीकरों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के बारे में जागरूक किया गया । धर्मगुरुओं ने समाज को एक अच्छा संदेश देते हुए लाउडस्पीकरों को हटाने में अपना सहयोग दिया ।