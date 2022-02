फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन से पहले देनी होगी एग्जिट परीक्षा, जानें पूरी जानकारी

फार्मेसी में पंजीकरण से पहले उम्मीदवारों को एग्जिट परीक्षा देनी होगी। केंद्र सरकार ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।

उत्तर प्रदेश के करोड़ों छात्रों के लिए जरूरी खबर है। फार्मेसी में पंजीकरण से पहले उम्मीदवारों को एग्जिट परीक्षा देनी होगी। केंद्र सरकार ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन से पहले उम्मीदवारों को एग्जिट परीक्षा देनी होगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही उम्मीदवार स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण का पात्र होगा। यह नियम उन छात्रों पर लागू होगा जो 24 फरवरी, 2022 के पास से परीक्षा पास करेंगे। यह एक डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन है जो काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गनाइज की जाएगी।

Exit Exam Will be Given Before Pharmacist Registration